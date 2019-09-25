В 23 сезоне 6 серии сериала «Южный парк» Рэнди попал под стражу. Его обвиняют в причастности к подрыву частного участка, где выращивается конопля. Гаррисон приходит на помощь Маршу. После посевного сезона Рэнди планирует вернуться в Саус-Парк.
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