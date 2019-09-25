В 23 сезоне 9 серии сериала «Южный парк» в школу приходит новая ученица по имени Софи с приятной внешностью. Выясняется, что она страдает диабетом, и Скотт Малкинсон, имеющий аналогичный диагноз, пытается привлечь к себе внимание новенькой.
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