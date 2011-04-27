В 15 сезоне 7 серии сериала «Южный парк» Рэнди с Шэроном затеяли спор, касающийся музыкальных пристрастий Стэна. Тем временем сам виновник их перепалки осознает, что с ним творится что-то неладное. Он обращается к специалисту и узнает свой диагноз.
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