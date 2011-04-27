В 15 сезоне 6 серии сериала «Южный парк» родители Баттерса считают, что их отпрыск страдает от психического расстройства, и приводят его на психологический сеанс. Однако у специалиста, к которому они обратились, тоже есть некоторые проблемы.
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