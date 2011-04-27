В 15 сезоне 9 серии сериала «Южный парк» ребята увлечены игрой. Баттерс снова принимает все чересчур близко к сердцу и старается одержать победу во что бы то ни стало. В это же время Эрик Картман чинит ему различные препятствия.
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