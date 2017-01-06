В 4 сезоне 12 серии сериала «Сонная лощина» борцам с демонами удается заглянуть в антиутопическое будущее из видений Дрейфуса, где их ждет неприятное открытие. Удастся ли команде предотвратить катастрофу, учитывая, что именно поставлено на карту?
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