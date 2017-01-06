«Экипаж» Митты должен был закончиться смертью, но не захотели расстраивать Брежнева: вот что было в финале

В какой серии «Бригады» умирает мама Саши Белого? Этот момент меняет все

Не только «Супермен»: 5 горячих новинок кинопроката, которые смотрят по всему миру прямо сейчас

Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова

«Он меня …, а потом убьет»: У маньяка из «Хрустального» нет прототипа, но самая кошмарный эпизод сериала произошел на самом деле — с его сценаристом

Тест для поклонников кино СССР: выберите любимый фильм, а ИИ расскажет главное про ваш характер

Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок

«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог

$49 млн за 4 дня: новый «Истребитель демонов» побил очередной важный рекорд — зрители из России уже завидуют японцам

«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны