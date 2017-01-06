В 4 сезоне 9 серии сериала «Сонная лощина» выясняется, что Молли плохо ладит со своими сверстниками. Рассчитывая помочь девочке, команда впервые показывает ей Убежище, однако затем происходит атака голема, а Дрейфуса посещает очередное видение.
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