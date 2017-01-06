В 4 сезоне 6 серии сериала «Сонная лощина» охота за магическим талисманом продолжается. Чтобы опередить Дрейфуса, Икабод и Дженни едут в Сонную лощину. Попытка отыскать артефакт проваливается, а затем на команду нападает сфинкс.
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