В 4 сезоне 2 серии сериала «Сонная лощина» шокирующее открытие, совершенное Икабодом и Дженни, вынуждает их рассказать Диане правду. Между тем организация занимается новым делом, в котором не обошлось без вмешательства потусторонних сил.
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