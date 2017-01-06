В 4 сезоне 7 серии сериала «Сонная лощина» происходит очередное загадочное убийство. Расследуя дело, Икабод и Диана сталкиваются с проявлением сверхъестественного. Затем домой неожиданно возвращается отец Молли, находившийся в Афганистане.
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