В 1 сезоне 7 серии сериала «Сонная лощина» в городе появляется загадочный Энди Брукс, утверждающий, что он хочет помочь Эбби. Между тем лейтенант вместе с Икабодом Крейном продолжает искать способ уничтожить Всадника без головы.
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