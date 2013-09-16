В 1 сезоне 6 серии сериала «Сонная лощина» на след Икабода выходят люди из его прошлого. Между тем к Эбби является Катрина, сообщающая о скором нападении Всадника без головы. Ей необходимо отыскать Пожирателя грехов, способного очистить душу Крейна.
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