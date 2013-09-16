В 1 сезоне 11 серии сериала «Сонная лощина» следующей целью злых сил становится дочь Ирвинга. Капитану не остается ничего другого, кроме как обратиться за поддержкой к Икабоду и Эбби. Искать ответы им предстоит в Библии Вашингтона.
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