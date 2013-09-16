В 1 сезоне 10 серии сериала «Сонная лощина» происходит новый мистический инцидент. Желая выйти на связь с Катриной, Икабод обращается за помощью к Генри Пэрришу. Однако своими действиями они пробуждают древнего монстра Голема.
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