В 1 сезоне 4 серии сериала «Сонная лощина» на спасение сестры у Эбби остается всего 12 часов. Обычный школьный учитель попадает под влияние демона, атакуя местных жителей. Выясняется, что его предки, подобно Всаднику без головы, являлись гессенцами.
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