В 1 сезоне 5 серии сериала «Сонная лощина» жители обнаруживают мальчика, не помнящего собственное имя. На нем надеты вещи образца 16 века, тогда как манера речи указывает на Средневековье. Эбби и Икабод берутся за расследование загадочного дела.
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