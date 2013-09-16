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Киноафиша Сериалы Сонная Лощина Сезоны Сезон 1 Серия 5

Сонная Лощина 2013 - 2017 5 серия 1 сезон

7.6 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Сонная Лощина»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 16 сентября 2013
Кровавая луна
Сезон 1 / Серия 2 23 сентября 2013
Для торжества зла
Сезон 1 / Серия 3 30 сентября 2013
Малый ключ Соломона
Сезон 1 / Серия 4 7 октября 2013
Джон Доу
Сезон 1 / Серия 5 14 октября 2013
Пожиратель грехов
Сезон 1 / Серия 6 4 ноября 2013
Полуночная поездка
Сезон 1 / Серия 7 11 ноября 2013
Некромант
Сезон 1 / Серия 8 18 ноября 2013
Убежище
Сезон 1 / Серия 9 25 ноября 2013
Голем
Сезон 1 / Серия 10 9 декабря 2013
Вместилище
Сезон 1 / Серия 11 13 января 2014
Необходимый человек
Сезон 1 / Серия 12 20 января 2014
Дурная кровь
Сезон 1 / Серия 13 20 января 2014
О чем серия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Сонная лощина» жители обнаруживают мальчика, не помнящего собственное имя. На нем надеты вещи образца 16 века, тогда как манера речи указывает на Средневековье. Эбби и Икабод берутся за расследование загадочного дела.

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