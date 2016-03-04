В 1 сезоне 7 серии сериала «Слэшер» расследование массовых убийств в городе продолжается. Сотрудники правоохранительных органов делают открытие, связанное с этими преступлениями. Тем временем Том Уинстон готов сделать непростой выбор.
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