В 1 сезоне 8 серии сериала «Слэшер» официальное расследование подошло к своему завершению. Весьма неожиданный арест заставил Сару сходить с ума от беспокойства. Однако спустя некоторое время раскрываются последние тайны. Истинный убийца разоблачен.
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