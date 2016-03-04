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Киноафиша Сериалы Слэшер Сезоны Сезон 1 Серия 6

Слэшер 2016 6 серия 1 сезон

7.6 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Слэшер»
Око за око
Сезон 1 / Серия 1 4 марта 2016
Роешь себе могилу зубами
Сезон 1 / Серия 2 4 марта 2016
Как огонь пожирает и сжигает дрова
Сезон 1 / Серия 3 11 марта 2016
Как вода портится, если она не движется
Сезон 1 / Серия 4 18 марта 2016
Неправедно нажитые доходы
Сезон 1 / Серия 5 25 марта 2016
Тот, кто сеет свою собственную плоть
Сезон 1 / Серия 6 1 апреля 2016
В гордости его лица
Сезон 1 / Серия 7 8 апреля 2016
Скоро твои собственные глаза увидят
Сезон 1 / Серия 8 15 апреля 2016
О чем серия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Слэшер» Сара и Кэм решили провести собственное расследование. Они заняты поиском ответа на вопрос, куда таинственно пропала Ариэла Петерсон. Вон испытывает на себе давление, а Дилан предъявляет колоссальные претензии.

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