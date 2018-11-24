В 1 сезоне 4 серии сериала «Синичка» в руки к детективу Левину попадает главный подозреваемый. Сыщик начинает допрос с пристрастием в надежде выяснить, где Олег находился в ночь с 14 на 15 декабря и как он связан с пропавшей Еленой Светловой.
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