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Киноафиша Сериалы Синичка Сезоны Сезон 1 Серия 1

Синичка 1 сезон 1 серия смотреть онлайн

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Все серии 1 сезона «Синичка»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 24 ноября 2018
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 24 ноября 2018
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 24 ноября 2018
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 24 ноября 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Синичка» в отделение полиции поступает новая сотрудница Ульяна Синицина. Еще недавно она работала в институте психологии. Чтобы доказать свою научную теорию, девушка становится помощницей детектива Левина.

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