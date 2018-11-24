В 1 сезоне 3 серии сериала «Синичка» Ульяна и сотрудники убойного отдела идут по следу маньяка, совершившего уже несколько преступлений. Чтобы вычислить психопата, необходимо установить происхождение яда, которым была отравлена последняя жертва.
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