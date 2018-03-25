В 5 сезоне 2 серии сериала «Силиконовая долина» Ричарду не удается управлять новыми программистами, появившимися в компании. С ними он смущается, после чего его охватывает паника. Фирма разделилась на два представительства – Sliceline и Optimoji.
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