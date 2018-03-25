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Киноафиша Сериалы Силиконовая долина Сезоны Сезон 5 Серия 2

Силиконовая долина 2014 - 2019 2 серия 5 сезон

7.8 Оцените
10 голосов
Все серии 5 сезона «Силиконовая долина»
Расти быстро или умрешь медленно
Сезон 5 / Серия 1 25 марта 2018
Переориентация
Сезон 5 / Серия 2 1 апреля 2018
Главный исполнительный директор
Сезон 5 / Серия 3 8 апреля 2018
Технический евангелист
Сезон 5 / Серия 4 15 апреля 2018
Распознавание лиц
Сезон 5 / Серия 5 22 апреля 2018
Искусственный интеллект
Сезон 5 / Серия 6 29 апреля 2018
Первоначальное предложение монет
Сезон 5 / Серия 7 6 мая 2018
Пятьдесят один процент
Сезон 5 / Серия 8 13 мая 2018
О чем cерия

В 5 сезоне 2 серии сериала «Силиконовая долина» Ричарду не удается управлять новыми программистами, появившимися в компании. С ними он смущается, после чего его охватывает паника. Фирма разделилась на два представительства – Sliceline и Optimoji.

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