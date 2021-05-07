В 3 сезоне 2 серии сериала «Выскочка» Амади устраивает для Энни свидание вслепую, которое оборачивается катастрофой. Уставшая от работы из дома, Фрэн берется за работу в салоне. Билл и Вера объявляют о грандиозных переменах.