В 3 сезоне 6 серии сериала «Выскочка» после своего профессионального краха Энни приходится писать статью о Гейбе в рамках промокампании его мемуаров. Фрэн ужинает с родителями Эмили и узнает большой секрет.
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