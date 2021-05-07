В 3 сезоне 7 серии сериала «Выскочка» вместе с Уиллом, Фрэн и Эмили Энни проводит выходные на побережье в Орегоне. Фрэн и Энни предаются ностальгии, вспоминая времена, когда между ними завязалась дружба.