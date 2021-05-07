В 3 сезоне 8 серии сериала «Выскочка» нежелание Энни уважать чужие границы может положить конец важным для нее отношениям. Между Фрэн и Эмили происходит крупная ссора. Энни и Фрэн находят поддержку друг в друге и вместе размышляют о своем будущем.