В 3 сезоне 3 серии сериала «Выскочка» Энни пытается добиться того, чтобы ей доверили более серьезные материалы. У Фрэн возникают трудности на новой работе. Вместе с Рути и Морин она устраивает для Энни вечеринку, чтобы отвлечь ее от мыслей о Нике.