В 3 сезоне 4 серии сериала «Выскочка» в рамках работы над своим первым крупным журналистским расследованием Энни едет в небольшое поселение сепаратистов неподалеку от Портленда. Фрэн и Эмили записывают эротическое видео.
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