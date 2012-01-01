Во 2 сезоне 3 серии сериала «Шерлок» Джим Мориарти снова продолжает свою игру. Теперь он залез в Лондонский Тауэр и восседает на троне, словно король. Гений криминального мира все еще приносит одну головную боль сыщику Скотланд-Ярда.
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