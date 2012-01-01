Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не слышу зла" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Шерлок Сезоны Сезон 2 Серия 3

Шерлок 2010 - 2017 3 серия 2 сезон

9.7 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Шерлок»
Скандал в Белгравии
Сезон 2 / Серия 1 1 января 2012
Собаки Баскервиля
Сезон 2 / Серия 2 8 января 2012
Падение с Рейхенбаха
Сезон 2 / Серия 3 15 января 2012
О чем cерия

Во 2 сезоне 3 серии сериала «Шерлок» Джим Мориарти снова продолжает свою игру. Теперь он залез в Лондонский Тауэр и восседает на троне, словно король. Гений криминального мира все еще приносит одну головную боль сыщику Скотланд-Ярда.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Разбой 10 комментариев
Праведник
Праведник 130 комментариев
Зомби: Из Пусана в Гангнам
Зомби: Из Пусана в Гангнам 6 комментариев
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Приложение киноафиши