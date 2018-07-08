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Острые предметы 1 сезон 1 серия смотреть онлайн

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10 голосов
Исчезновение
Сезон 1 / Серия 1 8 июля 2018
Грязь
Сезон 1 / Серия 2 15 июля 2018
Исправление
Сезон 1 / Серия 3 22 июля 2018
Похоть
Сезон 1 / Серия 4 29 июля 2018
Сближение
Сезон 1 / Серия 5 5 августа 2018
Вишенка
Сезон 1 / Серия 6 12 августа 2018
Падение
Сезон 1 / Серия 7 19 августа 2018
Молоко
Сезон 1 / Серия 8 26 августа 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Острые предметы» журналистку Камиллу Паркер отправляют в ее родной город, из которого она благополучно сбежала. Ей предстоит написать историю о таинственной пропаже молодых девушек.

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