В 1 сезоне 8 серии сериала «Острые предметы» Камилла волнуется за свою младшую сестру. Журналистка готова пожертвовать собственной жизнью, чтобы наконец-то разгадать, кто стоит за исчезновеним девушек.
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