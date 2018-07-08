В 1 сезоне 4 серии сериала «Острые предметы» Камилла соглашается показать сцены происшествия только что приехавшему детективу Ричарду. Во время прогулки девушка вспоминает свое тяжелое прошлое, которое она так тщательно пыталась забыть.
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