В 1 сезоне 4 серии сериала «Острые предметы» Камилла соглашается показать сцены происшествия только что приехавшему детективу Ричарду. Во время прогулки девушка вспоминает свое тяжелое прошлое, которое она так тщательно пыталась забыть.