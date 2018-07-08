В 1 сезоне 6 серии сериала «Острые предметы» Адора делится уликами по поводу убийства Энн Нэш с Викэри. Ричард пытается узнать о темном прошлом Камиллы. Отношения между двумя сестрами меняются в лучшую сторону.
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