Во 2 сезоне 1 серии сериала «Половое воспитание» Отис узнает о всей прелести мастурбации. Он чувствует, что это его суперспособность. Но как быть с его влечением к Оле? В школе прошел слух о хламидиозе, теперь каждый думает, что болен.