Во 2 сезоне 7 серии сериала «Половое воспитание» наступает следующее утро. Отис оказывается в эпицентре настоящего кошмара, который сам и устроил. Хаос даже настигает саму школу. Оставленные после уроков девушки наконец-то сближаются.