Во 2 сезоне 8 серии сериала «Половое воспитание» Отис и Джин понимают, что договориться в семье им будет очень трудно. Оба не очень сильны в разговорах. Мэйв пытается сдать экзамены. Секси Шекспир всегда в тренде.