Во 2 сезоне 2 серии сериала «Половое воспитание» Джин появляется в школе, но это проходит не так уж гладко. Отис пытается интимно сблизиться с Олой. Школьный учитель приходит к подростку за советом. Мэйв возвращается в школу.
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