Во 2 сезоне 4 серии сериала «Половое воспитание» Ола хочет наконец-то заняться сексом, и Отис чувствует, что уже готов. Джин и Мэйв отстраняются от всех, и своих ухажеров тоже. Джексон страдает от тревоги из-за предстоящих соревнований.