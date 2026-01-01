Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Шмигадун!
Награды
Награды и номинации «Шмигадун!»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2022
Лучшая оригинальная музыка и слова
Победитель
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour)
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour)
Номинант
Outstanding Choreography for Scripted Programming
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour)
Номинант
Outstanding Cinematography for a Series (Half-Hour)
Номинант
Outstanding Choreography for Scripted Programming
Номинант
Кабачковая икра по-азиатски — 2 добавки и закуска вкуснее, чем по бабушкиному рецепту: не горчит и отлично хранится в холодильнике
До 439 тыс. рублей уже начислены на старые пенсионные счета: вот кому пора запрашивать выписку в СФР
Почему помидоры трескаются при консервировании: вот как избежать уродливых трещин и сохранить плотную кожицу
На мосту стояли трое – он, она и сложный тест: вспомните 5 легендарных советских фильмов по пейзажам с мостом?
Бандиты пошли творить добро: Okko назвал точную дату выхода новой комедии «ОПГ» с Петром Бусловым — это случится в августе
Если «Твин Пикс» смешать с «Безумным Максом» – получится этот детектив из 6 серий: «Один из лучших австралийских драматических сериалов»
Детектив с Васильевым и гениальная роль Меньшова: 7 российских мини-триллеров с высокими рейтингами
НТВ переснял корейский детектив – и переплюнул оригинал: получился прекрасный сериал с Любимовым на 16 серий, где «ничего не раздражает»
4 аниме на один день: рейтинг от 8,2, а на просмотр каждого понадобится меньше 5 часов
Тут всё дело в шляпе: тест на советское кино, где один головной убор может выдать героя с головой
Толкин + Мартин = 8,4 на IMDb: этот фэнтези-сериал Amazon оказался так крут, что вдохновил HBO на создание новой «Игры престолов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить