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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
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Киноафиша Сериалы Шмигадун! Награды

Награды и номинации «Шмигадун!»

Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Лучшая оригинальная музыка и слова
Победитель
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Номинант
 Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour)
Номинант
 Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour)
Номинант
 Outstanding Choreography for Scripted Programming
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour)
Номинант
 Outstanding Cinematography for a Series (Half-Hour)
Номинант
 Outstanding Choreography for Scripted Programming
Номинант
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