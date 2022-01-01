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Актеры сериала «Самара»

Актеры сериала «Самара» Вся информация о сериале
Артур Смольянинов
Артур Смольянинов
Олег Самарин, фельдшер неотложки Ольга Арнтгольц
Ольга Арнтгольц
Ольга Самарина, (экс-)жена Олега Евгения Добровольская
Евгения Добровольская
Евгения Владимировна Райская, зав.подстанцией "Скорой помощи" Полина Филоненко
Полина Филоненко
Лена Барабаш, фельдшер неотложки Владимир Симонов
Владимир Симонов
Ольга Чудакова
Ольга Чудакова Olga Chudakova
Александра Морозова
Луиза-Габриэла Бровина
Луиза-Габриэла Бровина
Юрий Батурин
Юрий Батурин
Игорь Сенцов, врач неотложки
Николай Соловьев
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