Самара 1 сезон смотреть онлайн

Самара 16+
Премьера сезона 14 мая 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 14
Продолжительность сезона 10 часов 16 минут
О чем 1-й сезон сериала «Самара»

В 1 сезоне сериала «Самара» хирург Олег Самарин, для своих – просто Самара, обладает невыносимым характером. Он обожает ярко заявить о себе, отпустить скабрезную шуточку в адрес коллег или больных. Однако все спускают Самарину особенности его характера в связи с непревзойденным талантом. Каждый день Самара вместе с фельдшерами отправляется на выезды. Он нередко сталкивается с необходимостью помочь пациенту преодолеть не только физический недуг, но и залечить душевные раны. Однако у Самарина и у самого есть секрет, который он тщательно скрывает от окружающих. Но, как известно, любая ложь когда-нибудь обязательно вылезает наружу.

Список серий 1-го сезона сериала «Самара» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
14 мая 2012
Серия 2
14 мая 2012
Серия 3
14 мая 2012
Серия 4
15 мая 2012
Серия 5
15 мая 2012
Серия 6
16 мая 2012
Серия 7
16 мая 2012
Серия 8
17 мая 2012
Серия 9
17 мая 2012
Серия 10
21 мая 2012
Серия 11
21 мая 2012
Серия 12
21 мая 2012
Серия 13
22 мая 2012
Серия 14
22 мая 2012
