В 1 сезоне сериала «Самара» хирург Олег Самарин, для своих – просто Самара, обладает невыносимым характером. Он обожает ярко заявить о себе, отпустить скабрезную шуточку в адрес коллег или больных. Однако все спускают Самарину особенности его характера в связи с непревзойденным талантом. Каждый день Самара вместе с фельдшерами отправляется на выезды. Он нередко сталкивается с необходимостью помочь пациенту преодолеть не только физический недуг, но и залечить душевные раны. Однако у Самарина и у самого есть секрет, который он тщательно скрывает от окружающих. Но, как известно, любая ложь когда-нибудь обязательно вылезает наружу.