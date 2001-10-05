В 6 сезоне 8 серии сериала «Сабрина — маленькая ведьма» Сабрина убеждает Рокси и Майлза дать Морган денег, поскольку отец больше не помогает ей материально. Первое время Морган делает вид, что она ни в чем не нуждается, и тратит все, что у нее есть.