В 6 сезоне 5 серии сериала «Сабрина — маленькая ведьма» Сабрина и Рокси становятся соведущими на студенческий радиостанции. Теперь у них есть собственная передача. Однако Сабрина вынуждена смириться с тем, что у Рокси это получается гораздо лучше.