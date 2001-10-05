В 6 сезоне 17 серии сериала «Сабрина — маленькая ведьма» Джош и Сабрина играют в теннис. После матча они оба осознают, что между ними не хватает сопернического духа. Тогда Сабрина принимает магический напиток, но он делает ее чересчур агрессивной.