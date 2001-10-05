В 6 сезоне 18 серии сериала «Сабрина — маленькая ведьма» Сабрина осознает, что ее манера всюду совать свой нос и раздавать рекомендации направо и налево служит только помехой другим. Тогда она решает избавиться от нее с помощью механика Бадди.