В 6 сезоне 21 серии сериала «Сабрина — маленькая ведьма» Сабрина хочет оказаться полезной для Майлза и помочь ему справиться со страхом перед вождением машины. Однако после того, как они вместе отправляются в поездку, сразу же происходит ДТП.