В 1 сезоне сериала «Руммейт» трое молодых провинциалов — Артем, Мага и Варя — вынуждены снимать вместе квартиру, находящуюся в знаменитой московской высотке. Денег у них нет, нормальной работы тоже, поэтому квартплату делят сразу на троих. В один прекрасный день на их головы сыпятся денежные купюры, взявшиеся буквально из ниоткуда. Счастье ребят быстро заканчивается, когда они понимают, что эту сумму также необходимо отработать. Причем, в самые кратчайшие сроки. К счастью, на помощь героям приходят другие жильцы дома.