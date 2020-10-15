Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Руммейт 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Руммейт
Киноафиша Сериалы Руммейт Сезоны Сезон 1

Руммейт 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Руммейт»

В 1 сезоне сериала «Руммейт» трое молодых провинциалов — Артем, Мага и Варя — вынуждены снимать вместе квартиру, находящуюся в знаменитой московской высотке. Денег у них нет, нормальной работы тоже, поэтому квартплату делят сразу на троих. В один прекрасный день на их головы сыпятся денежные купюры, взявшиеся буквально из ниоткуда. Счастье ребят быстро заканчивается, когда они понимают, что эту сумму также необходимо отработать. Причем, в самые кратчайшие сроки. К счастью, на помощь героям приходят другие жильцы дома.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
4.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Руммейт» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 октября 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 октября 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
22 октября 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
22 октября 2020
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
29 октября 2020
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
5 ноября 2020
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
12 ноября 2020
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
19 ноября 2020
График выхода всех сериалов
Если в «Невском» ищут бандитов, то в Корее — духов: почему «Призрачный детектив» цепляет сильнее, хотя вайб почти одинаковый
Думаете, герой наконец-то отдохнет? Покой ему только снится! Вот когда выходит 2 сезон «Плачущего призрака на пенсии»
В Marvel наконец раскрыли способности Доктора Дума: он будет не только гением технического прогресса
«18+» намеки от Гайдая, мат и стычки с Моргуновым: актеры почти сорвали съемки «Кавказской пленницы»
«Можно вместо "Гарри Поттера"»: 5 фильмов СССР с рейтингом 7.2+ уже забыли, а зря — современные зрители в восторге
«Это порнография»: Стивен Кинг искренне презирает культовый боевик 80-х — в России от него не фанател только ленивый
В «Чужой: Земля» один из самых диких эпизодов первых фильмов сделали еще кошмарнее: теперь в «жести» замешаны дети
Снова Панфилов, снова собака: у нового фильма звезды «Пса» есть легендарный «двойник» в США — в нулевые его обожали
А вы замечали, что не так с обедами в «Великолепном веке»? На столе султана оказалось 4 спорных продукта — в реальности их там быть не могло
«Как ты не пахал мужик, обносился весь»: Кологривый «подсидел» Борисова в самом ожидаемом сериале России
Что смотреть первым? Все фильмы и сериалы Кинга 2025 года — от худших до лучших в истории по версии RT
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше