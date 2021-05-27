В 1 сезоне сериала «Ох, уж эти детки!» сюжет вновь разворачивается вокруг группы интеллектуально подкованных малышей, проживающих в соседних домах. Главные герои — мальчики Томми, Чаки и Фил, а также дечовки Лил, Сьюзи и Анжелика — то и дело оказываются в центре самых разнообразных приключений, которые взрослые понять не в силах. В новых сериях Чаки пытается доказать своим друзьям, что он — по-настоящему храбрый мальчик, однако все его старания оборачиваются провалом. Тогда Томми решает поддержать своего друга и предлагает ему нетривиальное решение.