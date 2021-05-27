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Ох, уж эти детки! 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ох, уж эти детки!
Киноафиша Сериалы Ох, уж эти детки! Сезоны Сезон 1

Rugrats
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 44
Продолжительность сезона 18 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ох, уж эти детки!»

В 1 сезоне сериала «Ох, уж эти детки!» сюжет вновь разворачивается вокруг группы интеллектуально подкованных малышей, проживающих в соседних домах. Главные герои — мальчики Томми, Чаки и Фил, а также дечовки Лил, Сьюзи и Анжелика — то и дело оказываются в центре самых разнообразных приключений, которые взрослые понять не в силах. В новых сериях Чаки пытается доказать своим друзьям, что он — по-настоящему храбрый мальчик, однако все его старания оборачиваются провалом. Тогда Томми решает поддержать своего друга и предлагает ему нетривиальное решение.

Рейтинг сериала

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4.3 IMDb
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Список серий сериала Ох, уж эти детки! График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
27 мая 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
27 мая 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
27 мая 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
27 мая 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
27 мая 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
27 мая 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
27 мая 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
27 мая 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
27 мая 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
7 октября 2021
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
7 октября 2021
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
7 октября 2021
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
7 октября 2021
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
7 октября 2021
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
7 октября 2021
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
7 октября 2021
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
7 октября 2021
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
7 октября 2021
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
7 октября 2021
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
7 октября 2021
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
7 октября 2021
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
7 октября 2021
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
7 октября 2021
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
7 октября 2021
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
1 декабря 2021
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
14 апреля 2022
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
14 апреля 2022
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
14 апреля 2022
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
14 апреля 2022
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
14 апреля 2022
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
14 апреля 2022
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
14 апреля 2022
Серия 33 Episode 33
Сезон 1 Серия 33
14 апреля 2022
Серия 34 Episode 34
Сезон 1 Серия 34
14 апреля 2022
Серия 35 Episode 35
Сезон 1 Серия 35
14 апреля 2022
Серия 36 Episode 36
Сезон 1 Серия 36
14 апреля 2022
Серия 37 Episode 37
Сезон 1 Серия 37
14 апреля 2022
Серия 38 Episode 38
Сезон 1 Серия 38
14 апреля 2022
Серия 39 Episode 39
Сезон 1 Серия 39
14 апреля 2022
Серия 40 Episode 40
Сезон 1 Серия 40
14 апреля 2022
Серия 41 Episode 41
Сезон 1 Серия 41
14 апреля 2022
Серия 42 Episode 42
Сезон 1 Серия 42
14 апреля 2022
Серия 43 Episode 43
Сезон 1 Серия 43
14 апреля 2022
Серия 44 Episode 44
Сезон 1 Серия 44
14 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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